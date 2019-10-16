施政報告：未來3年建1萬過渡屋單位　N無津貼發2次

特首林鄭月娥今午(16日)透過錄影片段公布新一份施政報告。她指房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨根源，故政府會實施短、中期的支援措施，包括大幅增加過渡性房屋項目，未來三年合共提供1萬個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力，並將預留建設費用由早前公布的20億港元，相應增加至50億港元。

她續指，有關單位除建於短期空置的政府土地和公共設施外，也會在私人發展商借出的土地上進行。而為滿足青年人短暫住房需要的青年宿舍，其中屬兩個項目的1760個單位將於未來2年落成，另外有5個可提供約1600個單位的項目亦在進行中。

消息人士指，現時已公布及落成的單位有1500個單位，即未來3年目標建8500個單位，現時已覓得約30幅、合共25公頃土地，但仍未確定是否全數合適作過渡房屋，因部分需要城規會批准，政府及私人土地各佔一半，當中10多幅位於新界，但可在十分鐘內到達車站接駁交通，提供7000個單位，而市區約提供1500個單位，政府土地主要是來自工務工程完結後交出的土地。消息指現時有十多幅土地均屬大幅土地，過渡性房屋邨可提供500至2000個單位，最大幅土地位於新界，由私人發展商借出土地10年，由非牟利機構管理。

另外，政府會透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶(俗稱N無人士)，包括輪候公屋人士，提供支援，由於有關研究工作需時，故將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為上述低收入家庭提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，以讓政府可以在2020年年底前完成推出恒常現金津貼計劃的研究，並建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。

林鄭在前言指，社會各界共同譴責暴徒的極端行為，支持政府嚴厲執法，遏止暴力。對持不同政見的人士，呼籲大家要先放下分歧，盡快停止暴力，讓社會回復平靜。