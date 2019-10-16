施政報告：收3類地發展公營房屋　160公頃新界棕地先檢討

土地供應嚴重不足，特首林鄭月娥今午(16日)在新一份施政報告表示，政府會動用《收回土地條例》，收回3類私人土地作百分百公營房屋及相關設施發展，目前已知會收回的私人土地約700公頃，預計當中400公頃在未來5年收回。興建公營房屋包括公屋、綠置居、居屋及港人首置上車盤。消息人士強調政府在收地上並非「盲搶地」，亦無意針對個別土地業權人。

3類土地包括可能具發展潛力，但未納入新發展區或其他發展項目，大部分屬私人擁有新界棕地，估計約450公頃，包括屏山及藍地一帶的棕地。規劃署會優先檢視當中160公頃較接近現有基建設施的棕地，以便今年年底開展進一步技術評估，消息人士透露估計上述的棕地作業者最快2023至2024年要遷走。

第二類是收回位於各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但因為各種原因(包括業權分散或基建限制)仍未有發展計劃，而評估後認為適合作公營房屋發展的私人土地。

第三類是收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，以加快發展這些合共7公頃的市區用地，重建為以公營房屋為主的新社區，並透過按政策的補償安置，改善寮屋居民的居住環境。消息人士透露，預計可建6300個公營房屋單位，其中以面積最大，佔地4.65公頃的茶果嶺村能提供多達3300個單位，其次是能提供2420個單位的牛池灣村，而竹園聯合村寮屋則能提供580個單位。

消息人士指，由於茶果嶺村佔地最大，寮屋最多，安置問題屬最複雜，消息人士估計茶果嶺村由收地至提供房屋需時10年以上，其餘佔地較細的牛池灣及竹園項目預計未來10年內有樓落成。相關寮屋戶可接受免入息審查的安置安排，有機會獲派到房協於啟德的專用安置屋村。

目前已知會收回的私人土地約700公頃，預計其中400多公頃會在未來5年收回，遠多於過去5年收回的20公頃。

政府會加快落實《鐵路發展策略2014》提出的項目，在未來一年邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃和設計，務求讓這3個鐵路項目早日動工。

另外，發展局稍後公布「土地共享先導計劃」的細節，聽取持份者意見，以期在明年年初正式接受申請。先導計劃可望盡早釋放部分政府尚未規劃和研究但已整合業權的私人土地，加快短中期房屋供應。政府會促成基建提升以容許較高發展密度，並指明當中最少7成的新增總樓面面積須撥作政府屬意的公營房屋或「首置」類別。土地擁有人為此要交出部分土地予政府發展該等房屋，而餘下土地可保留作私營房屋發展。先導計劃為期3年，可批核私人土地以150公頃為上限。