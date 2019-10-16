施政報告：續推銷明日大嶼　鼓勵青年參與構建人工島

特首林鄭月娥表示，在「明日大嶼願景」下的中部水域填海，可創造大片新增土地作整全規劃，是中長期增闢土地的重要措施，而連接人工島的策略性運輸基建網絡亦可紓緩現時西鐵和屯門公路的擠迫。交椅洲人工島不單會為香港提供1000公頃的土地，也讓香港有空間為下一代建設一個嶄新的社區。

她理解部分社會人士對發展人工島存在疑慮，政府會繼續努力向公眾解釋項目的目標和技術研究，並搭建平台讓不同專業人士和青年可參與構建人工島的城市設計、土地用途和智能、環保及可持續發展措施等，以及探討如何把人工島上的建屋計劃與香港市民的住房訴求連繫起來，確保「明日大嶼願景」帶來的住屋建設是屬於市民及屬於香港。

政府會重新規劃屯門西的沿海發展，包括爭取撥款為龍鼓灘涉及220公頃的近岸填海和屯門西沿海涉及約220公頃的地區發展潛力進行合併研究，當中會考慮能否將包括內河碼頭的沿海地區作住宅發展。

政府會檢視目前超過300幅佔地300多公頃預留作單一公共設施的「政府、機構或社區」用地，並對未有發展計劃的用地提出具體建議，包括以「一地多用」模式發展多用途公共設施大樓、以混合模式發展住宅和公共設施，或保留作特定的政府設施。

為協助非政府機構善用它們持有但未地盡其用的土地，政府會提供支援及引入混合住用、教育及社福等用途，促成機構重建用地上的低矮建築物，既可提供現代化設施，也可增加各類住房供應，包括長者房屋、青年宿舍或過渡性房屋等。