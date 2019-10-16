施政報告：交通費補貼加碼 明年月領最多400元

特首林鄭月娥提出3項紓緩交通費壓力的措施，包括優化今年推出的「公共交通費用補貼計劃」，把補貼比率由現時超出400港元的每月公共交通開支的四分之一，提升至三分之一，並將每月補貼金額上限由現時300港元，提高至400港元，政府每年提供的補貼金額由23億港元增至約31億港元。

消息人士指，新交津措施於明年1月1日開始生效，指變動不會影響受惠人士數目，目前交津實施至今約有220萬人受惠，每人受惠金額平均為70至80港元，若提高補貼金額後，每人受惠金額提升至100至110港元。交津實施至今只有0.04%人可領足全額300港元津貼額。

林鄭又指，為減輕市民、公共交通營辦商及運輸業界使用政府收費隧道和管制區的費用。隨着屯門至赤鱲角連接路海底隧道及將軍澳–藍田隧道在未來2年相繼落成，往來大嶼山和將軍澳的交通將分別得以分流，亦為豁免有關隧道收費提供契機。她建議當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，政府豁免新隧道和青嶼幹線的收費，並建議當將軍澳–藍田隧道在2021年年底啟用時，豁免新隧道和將軍澳隧道收費。

另外，她指香港的離島渡輪服務經營困難，政府自2011年起為6條離島渡輪航線提供特別協助，未來會擴展至另外8條離島渡輪航線，14條航線每年補貼開支約2.6億港元。此外亦會在2021年往後約十年間，分兩階段為11條渡輪航線全面更新船隊及採用更環保船隻，預計涉及購置47艘新船，以提升服務質素和推動環保。