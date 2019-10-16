施政報告：經濟10年來最差　料第三季步入技術性衰退

特首林鄭月娥在施政報告中表示，香港經濟今年上半年按年僅輕微增長0.5%，是2009年經濟衰退以來最差的表現。近月的暴力事件更令香港經濟面對史無前例的重大挑戰，政府認為香港經濟在第三季應已步入技術性衰退，政府在8月中已將今年全年經濟增長預測下調至0%至1%。

林鄭續指，幾個月的暴力事件嚴重破壞了香港的國際形象，有損對外來投資者的吸引力。待社會回復平靜後，政府會聯同各相關機構、商會和專業團體加大力度和資源做推廣工作，並推出有效措施，盡快回復外界對香港的信心。政府堅信憑藉香港的深厚根基、制度優勢和背靠祖國的機遇，以及香港人堅毅不屈、善於求變的精神，香港定能排除萬難，重新出發。

她最後在結語中指出，一日香港仍然處於爭端不解、暴力未止、對立不和的境況，香港無法走上復和之路，大家亦對前景失去信心，社會必須逆轉目前悲觀的情緒和制止破壞秩序的行為。雖然香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊，但只要堅定信心，恪守「一國兩制」原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹。