廚工涉姦失戀少女案　被告辯稱事主無反抗

現年24歲廚房工人郭灝楊，被指3年前在兒童遊樂場強姦失戀的16歲酒醉少女案，郭今(16日)於高院自辯，他指與女事主X性交時，她一直沒反抗或表示不同意。當被問到事後有否把事件告訴女友，被告不斷落淚且未能繼續作供，一度需暫時休庭。

郭指案發時他已有女友，維持至今。當日他到涉案露天劇場閒逛及吸煙，當時正下雨並見到X獨自坐在該處。被告指該處「啲人較雜」遂詢問X為何呆坐，他得知X與男友吵架後不開心，他亦與女友吵架而不開心想喝酒，故提議買酒喝，X只說「唔苦就得」。X喝至第二支酒時被告發現她「追酒飲」，認為她會愈飲愈傷心並一度阻止，其後提議轉坐兒童遊樂場。

被告指，見X當時挨在遊樂設施上，提議可挨在他肩膊。X照做，被告開始吻及摸她，及後與她性交，X沒有反抗。完事後被告說要買食物而離場，他解釋當時很驚慌，因首次與非女朋友性交，但忘了拿雨傘遂折返，並謊稱快餐店關門要改買車仔麵，但他其後回家。

被告翌日再到該露天劇場想找X道歉，當晚他確見到X並道歉，但她表現平淡。被告指至8月25日他再到該處附近吸煙，發現疑似X的女子在遠處，其後有2名男子出現。他感驚慌遂回家並感覺該兩男跟著他。他在家中外望見到X及該兩男，他落樓，一出大廈即被捕。被告稱其後他有把與X性交一事告訴女友並道歉，女友一直哭。