石棺藏屍案　「小草」指曾與首被告共枕但無性關係

2016年3月在荃灣工廈發生的石棺藏屍案，3名男子被控一項謀殺罪。案中關鍵證人「小草」何菱瑜今早(16日)在高院以特赦證人身份出庭作供，主控官在提問期間透露她最近已為人母，剛誕下嬰兒。法官讀出律政司向何發出的豁免起訴書，提醒她如在本案提供詳盡和真實證供，律政司不會檢控她，但若她作假證供，律政司有權撤回不予起訴的承諾。

何供稱在2014年佔領行動時認識首被告曾祥欣，翌年9月到對方位於荃灣灰窰角街「DAN6」的工廈單位開派對，當時次被告劉錫豪已住在該單位。她、第三被告張善恒及後相繼搬到該單位住。起初她、首被告及第三被告同睡在單位閣樓，她與首被告「共用床褥」，後來第三被告搬到樓下客廳睡。主控官問她與首被告有否性關係？她答「冇」。

何稱，三名被告都是組織「THERE」的成員，她只是該組織的掛名成員，該組織間中在單位內開會，商討販毒及製造假證書等犯罪活動，首被告每月給她8000港元請她任文書。她指首被告不止一次說過「殺咗阿J(案中死者張萬里)會有錢收，組織會畀筆錢出嚟」，而她據知殺了阿J可收到3000萬美元，「感覺上佢哋好認真，但講咗好多次都冇實質行動，好似講笑咁。」

何憶述2016年3月4日案發當天，她早上9時返回單位睡覺，入屋後便見到首被告及第三被告上網查看地圖，二人稱「搵緊地方殺阿J」，首被告還問她「邊度好？」，她答「大嶼山」，她指自己並非提議埋屍地點，只是想到翌日準備與男友去大嶼山，才隨口答道而已。後來首被告及第三被告離開單位一段時間又回來，首被告拿出一支哥羅芳，三名被告打開樽蓋嗅聞，次被告將哥羅芳「唧」在一條女裝內褲上，並將內褲放入閣樓廁所。

首被告及第三被告及後到荃新天地將阿J接回單位，她跟次被告留在單位，次被告提醒她，稱他們將在樓下客廳「傾project」，着她不要走落客廳，她決定繼續睡覺。

何憶述她睡覺中途突然有把不知名男聲大叫「X你老母」，次被告用同一粗口回敬，未幾有不知名男聲說「唔好玩啦，會死人㗎」，首被告及次被告多次在閣樓及客廳之間上落，她見次被告拿着內褲走落客廳，之後便傳出疑似有人被掩口的「嗯嗯」聲，及後第三被告叫首被告落樓幫手，三名被告在樓下商討一會後，首被告返回閣樓從床頭櫃拿出針筒和一個樽，再走回客廳，她聽到有人說「都唔知佢係真死定假死」。