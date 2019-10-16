施政報告：梁君彥難論視像讀報告會否破壞憲制

特首林鄭月娥原定今早(16日)在立法會宣讀施政報告，惟會議兩度暫停，更於半小時內休會告終，需改以視像宣讀。立法會主席梁君彥表示，立法會議員有憲制職能聽取施政報告，重申議員應履行責任，更不應阻撓。

梁表示，會議出現秩序問題，令特首未能在議會宣讀施政報告，他感到十分遺憾。他強調議會需要大家遵守及維護秩序和尊嚴，又指立法會已有4個月未有召開會議，市民希望議會正常運作，議員和平理性議政，以解決當前社會矛盾。梁又指，已在會上嘗試解釋議員憲制責任，認為議員如不配合，進場多少次情況仍會依舊，他是判斷會議不能正常運作，才遺憾地宣布休會。

被問到改以視像宣讀報告會否破壞憲制，梁指有需要時會留待法院解釋，又稱事實上特首已進入立法會宣讀，奈何有部份議員不守秩序才不容許宣讀，至於《基本法》第73(4)則訂明議員要聽取施政報告。

至於撤回修訂《逃犯條例》一事，梁指，相信會順延至下周三(23日)始宣告撤回，至於明天(17日)立法會的行政長官答問會將如期舉行，他希望能正常及順利進行。