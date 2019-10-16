施政報告：議員批福利交白卷　憂租置居民難負擔維修費

政府今(16日)公布新一份施政報告，推出多項房屋和土地政策。新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，政府建議房委會加快出售現時租置計劃未售出的單位，會對公屋居民有一定吸引力，但居民或未能承擔公共設施的維修費。對於政府放寬首次置業人士可申請的按揭貸款樓價上限，新民黨議員容海恩擔心青年即使能上車，在繼續供樓上有困難，又批評施政報告未有對中產人士提供支援。

民建聯議員梁志祥形容施政報告的福利部分「交白卷」，促請政府再次考慮向60至64歲長者提供生活津貼，如公共交通票價優惠計劃、醫療券等，減輕長者在退休後的經濟負擔。議員鍾國斌批評施政報告沒有任何方案能短期內解決香港的困局，呼籲金管局應放寬箝制銀行的限制，解決現時銀行未能向中小企借錢的問題。

經民聯議員盧偉國認為政府要考慮將工廈改建為臨時中轉房屋，跟重建公屋有協同效應。另一議員梁美芬希望政府日後可向輪候公屋的市民提供現金津貼的措施恒常化，並向夾心階層提供租金津貼。

工聯會議員黃國健形容很多行業已經到達冰河時期，需要裁員或者要求員工放無薪假，但政府沒有急救措施，亦沒有加設緊急失業緩助金。有其他工聯會議員指施政報告提出的培訓津貼金額太少不能代替救濟金；在職家庭津貼亦沒有回應減少工時；交通費用方面都是「做一半唔做一半」，交通津貼應該減低門檻，陸上隧道亦應該費用全免。

民主派會議召集人陳淑莊提到，近日有民調顯示有7成人認為應重組警隊，亦有逾5成人認為警隊只得0分，但政府在施政報告中多次感謝警隊，批評政府是活在平行時空。對於政府仍繼續硬推明日大嶼項目，陳認為做法是非常不智，將會為未來幾代人帶來沉重的債項，批評政府冥頑不靈。

公民黨議員楊岳橋表示，政府在施政報告中明言不會重啟政改，認為明顯是缺乏誠意去修補與市民的關係，亦批評施政報告只是搬字過紙和缺乏創意。他又指，過去4個月曾有200萬人上街，但政府毫無悔意，亦未有檢討4個月以來的不足，批評特首林鄭月娥並無擔當領導人的風範。