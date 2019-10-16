每日一片：的士直路自炒反肚　現場目擊極驚嚇

的士在大直路突然自炒，連累車上女乘客亦受傷。(Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」影片截圖)

駕駛時要集中精神，尤其是職業司機。日前九龍灣就發生一宗涉及的士的交通恴外，意外過程的車Cam片近日被上載網上，片中除了拍得的士司機在大直路下無故撞向石壆外，更記錄途經車輛司機及乘客被震撼場面嚇一跳，事後落車協助傷者。

事發於昨日(15日)凌晨約12時，現場是觀塘道近港鐵九龍灣站。當時由於已近深夜，馬路車流稀少，突然一架的士在無掩無擋下撞向石壆，強大衝力下的士隨即「反肚」四輪朝天，橫亘兩線行車線。隨後以車Cam直擊過程的車輛司機及乘客被意外嚇得驚呼大叫，「嘩！撞咗」有相信是乘客的女仔則在旁說要報警，司機於是將車停在慢線落車協助。目擊司機更補充：「個女仔爬出嚟嗰陣成口都係血，返屋企都搞成咁！」

有網民猜測是否的士司機瞌眼瞓或分心玩電話，「的士佬接緊單唔睇路？」亦有網民感謝目擊司機的協助，「多謝片主即時落車幫手」，讚揚他是「真香港人」，不過亦有網民提醒目擊司機，救人之餘亦要顧及安全，「的士撞完佔咗兩條線，後面啲車可能煞唔切，你架車擺的士前會安全啲」。事件中女乘客及的士司機受輕傷，由救護員送院治理。