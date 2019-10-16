施政報告：政府擬收地建公營房屋　冀土地擁有者回饋社會

政府今(16日)宣布新一份的施政報告，政府擬動用《收回土地條例》，特首林鄭月娥下午在記者會表示，因需改劃私人土地作房屋用途，故所興建的百分百是公營房屋，以防止引發司法覆核。她指，即使如此亦不代表不會有司法覆核的挑戰，故呼籲發展商及土地擁有人回饋社會。

針對將首置申請最高九成按揭貸款的樓價上限提升至800萬港元的措施，林鄭表示是因為舊上限400萬港元難以覓得物業，有能力的市民無奈下只能找一手樓，她希望能幫助一些有即時買樓需要，但欠缺首期的人士上樓，讓他們多一個選擇。至於樓市會否因為今次措施而再攀升，她指，樓市有下行風險，而市民做按揭時亦需有諸多規矩，她呼籲置業人士要量力而為。

面臨經濟逆轉，林鄭指政府會保留實力和財力去應對未來環境，在能力應對範圍內提供適當措施，但如經濟有大波動，政府自然會出現一個相當大的赤字，她呼籲市民放心，政府絕不會為香港公共財政製造更多問題，現時財政司司長提出的措施多為一次性，不會為港府帶來結構性負擔。

另外，政府提出斥資58億港元為11條離島航線更換船隻，她否認措施是「益咗船公司」，今次資助是考慮到其營運成本太高，希望透過過措施減低其加價壓力，未來整個服務或變作營運及管理的合約模式，而票價亦會受到一定監管。