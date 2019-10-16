修例風波：移民查詢飆14倍　愛爾蘭葡萄牙受歡迎

社會動盪，移民意欲增加，有移民顧問公司上月接獲約300宗查詢，較5月、即未爆發修例風波前的約20宗查詢，激增14倍，更是連續4個月出現升勢。有移民打算的港人已由查詢化作實際申請行動，亞洲地區成為港人首選移居地，歐洲受歡迎程度亦上升，其中愛爾蘭及葡萄牙成為熱門選擇。

美聯移民顧問上月底至本月初在互聯網及電郵收集到600份問卷，最多受訪者移民是因想獲得美好的生活環境，其次希望子女獲得更優質教育及到國外享受退休生活。

42%受訪者視亞洲為理想移民地區，其次是歐洲，佔23%。美洲佔18%，大洋洲佔10%。該公司移民顧問黃秀穎指，與7月調查比較，選擇大洋洲的受訪者跌7個百分點，心儀歐洲及其他國家則分別上升6個百分點及5個百分點，可能是因大洋洲的國家移民門檻近年逐漸提高，令港人考慮移民政策較寛鬆的國家，由選擇傳統移民大國，轉至新興國家。

黃表示，短期內移民的比例下降，10年後移民的比例則上升。44%受訪者希望10年或之後移民，希望3至10年內移民佔34%，而只有15%希望1至3年內移民，希望1年內移民只佔約4%。她解釋，公眾活動慢慢被市場接受及消化，降低部分港人迫切移民意欲外，亦因資訊流通，很多查詢者明白即時移民的困難，作出長遠部署，由即時移民不移居，改為「先移民後移居」策略。