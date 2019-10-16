襲擊的哥案事主證人全變字母　官反問控方基於何理據

今天剛接受英文報章專訪的59歲的士司機鄭國泉，本月6日疑在深水埗被襲案，警方商罪科訛騙組事後拘捕一名公司經理，控以暴動、有意圖傷人及非法集結時蒙面3罪，案件今日(16日)在東區法院提訊。

主任裁判官錢禮發現控方罕有地在控罪書上，隱去事主鄭國泉的名字而以X代替，辯方亦發現控方連呈交予法庭的案情撮要，也隱去所有控方證人名字，包括一名目擊市民及兩名拘捕及調查警員的名字，全部改以英文字母代替。

控方在庭上解釋上述證人及警員恐一旦公開身份會受騷擾，獲律政司同意以匿名處理，錢禮忍不住皺眉及苦笑反問：「你們覺得理由充分嗎？基於甚麼法律根據？我從未見過傷人案事主會匿名。」錢禮現將案件押後明年1月8日再訊，並下令控方在案件提訊7日前就上述匿名申請呈交書面陳詞。

報稱公司經理的被告張子龍(32歲)，現被控於今年10月6日在深水埗欽州街與長沙灣道交界，連同其他身份不詳的人參與暴動、意圖使中國籍男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，以及非法集結時無合法權限或合理辯解而使用蒙面物品，即一個黑色口罩。

被告上庭時情緒激動，多次掩臉抽泣，控方反對其保釋，但裁判官最終批准他以現金1萬港元保䆁外出，期間須遵守不准離港等保釋條件。