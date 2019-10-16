修例風波：兩男涉藏有炸藥被捕　短租單位檢引爆裝置

再有人疑藏有汽油彈等爆炸品被捕。警方昨晚(15日)在大角咀截查兩名分別17歲和23歲的男子，分別報稱學生和無業，懷疑他們與近期數宗參與非法集結有關，其後登上其中一名被捕人的短租單位搜查，檢獲6個汽油彈和汽油彈原材料，包括大批電油、天拿水、砂糖、玻璃樽和金屬粉等，又發現經改裝、可能用作引爆炸藥的手提電話裝置。

警方在涉事單位內又發現3部無人機，以及可裝在無人機上的投擲器，裝上後可在空中投擲物品，形容若干物品具有殺傷力，跌落人煙稠密地區必定造成嚴重傷亡，但警方暫時未確定無人機的用途。警方續指，該單位藏有大量護甲、棍、過濾器和防毒物品等，又在被捕者於黃埔的住所再檢獲開封刀、短刀、丫叉、煙霧餅、信號彈，遂以非法集結、管有炸藥和藏有攻擊性武器拘捕該兩人。

警方表示，近期可見愈來愈多示威者使用汽油彈，甚至演變成使用土製炸彈，形容土製炸彈比汽油彈更危險，爆炸過程充滿不穩定性，影響是無差別。警方仍在調查被捕人的計劃，現階段未有結論，但不會排除任何可能性。