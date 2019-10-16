石棺藏屍案證人「小草」作供　稱遭3被告挾迫潛逃台灣

2016年3月荃灣工廈「DAN6」揭發石棺藏屍案，3名涉案男子否認謀殺罪，案件今(16日)在高院續審。案中關鍵證人「小草」何菱瑜下午繼續作供，她憶述2016年3月4日事發當日，她從首被告「阿T」曾祥欣口中得知死者死訊後感到愕然，不相信是事實，還以為對方講笑。阿T還告訴她死者的屍體暫放在樓下廁所的洗衣架上「摺埋咗」。

3名被告討論如何處理屍體，有人提議將死者的手腳放血以減輕屍身重量，有人提議將屍體放入衣櫃運走，同日稍後眾被告先後外出買水泥回來，當晚何離開單位到男友家過夜，出門時她未有打開樓下廁所門查看，因平時她不會使用該廁所。

何供稱，事發翌晚(3月5日)她返回單位，已見到一大塊石屎擺放在客廳，她問阿T為何將冷氣開得那麼冷，阿T說「想嚿水泥快啲乾」，她沒追問阿T水泥內藏了甚麼，因為當時她仍以為對方講笑。3月6日早上她睡醒時，聽到單位內傳出「好似磨緊啲唔知乜嘢嘅聲」，她嗅到血腥味，以為自己月經來潮，所以有血腥味，不過她開始相信死者已死，但她不敢報警，「因為佢哋真係殺咗人嘅話，殺得一個一定殺第二個，佢哋可以殺我，殺我男友，殺我屋企人，因為佢知道我屋企人所有嘢」。

3月7日，她見到3名被告用鐵筆成功將石屎「整直棟起佢」，此時有血水從石屎滲出，血腥味充斥室內，她遂用空氣清新劑辟味。次被告劉錫豪提議「如果搞唔掂就要着草」，因為「如果畀人發現要坐十年廿年」。3月8日她在街上收到第三被告張善恒來電，張叫她不要回單位，因為他們嘗試將石棺搬落樓時，升降機超重，他們打算將石棺爆開。

3月10日，張致電叫她一起「着草」，她表明不願潛逃，阿T便搶過電話叫她一齊走，阿T恐嚇她「如果我唔走嘅話，佢同佢Uncle可以將所有嘢推晒落我度」。她指這名「Uncle」是阿T前女友任職警員的親戚，加上她的護照由阿T保管，她唯有就範，跟從3名被告到機場買機票到台灣。

主控官問她為何不嘗試在過海關出境時趁機逃脫離開，她說：「佢哋一直喺我隔離，出境時佢哋一個行我前面，一個行我後面，我根本走唔甩。」