政Whats噏：口講訴求缺一不可　泛民擾亂立會變相阻撤修例

「五大訴求，缺一不可」呢句口號已響遍全港逾4個月，可以話已經深深植入咗示威者嘅腦海入面，瞓覺都發開口夢講出嚟，而泛民議員都成日提住，但今日佢哋喺議會入面嘅行為，就拖延其中一個訴求實現囉！

因為政府修訂《逃犯條例》隨即爆發示威浪潮，而示威者早就提出五大訴求，分別係撤回修例、收回暴動定性、撤銷所有抗爭者控罪、追究警隊濫權同立即實行雙普選。而呢幾個訴求嗌咗幾個月，政府經歷咗暫緩、壽終正寢後，終於喺上月初宣布正式撤回修例，總算回應其中一個訴求。不過，實際上仲要等到保安局局長李家超，喺立法會會議上動議恢復二讀，先可以正式將修例撤回，所以就安排今日嘅會議做呢項工作，但又因泛民阻撓，最快就等到下星期先做到。

今日係立法會喺七一被攻陷佔領同大肆破壞後，休會4個多月終於復會，以及政府宣讀最新一份施政報告嘅大日子，所以各方都嚴陣以待。其中泛民議員提早超過20分鐘到達會議廳前，霸佔所有官員同議員必經之路進行示威，議員陳淑莊、郭家麒等更身穿印上「五大訴求，缺一不可」嘅T恤見人添！

唔單止着衫表明心意，口號同樣重申五大訴求，但泛民未開會已諗抗議，到開會又點會咁易罷休，結果喺會議廳搞咗場大龍鳳，最終休會收場，當然係乜嘢都做唔到，排喺最後一個議程嘅撤回修例更加唔使旨意有得傾。

本來喺宣布休會後，李家超等官員就去咗會議廳前廳，唔知係咪諗住立法會主席梁君彥隨時宣布復會，又可以提出撤回修訂，但等咗冇幾耐，佢哋都拉隊走人，可能佢哋已經知道復會無望嘞！就因為咁，又要等多一個星期先有機會再動議撤回囉，唔知泛民係咪因為等咗4個幾月，都唔差在等多一個星期呢？

議員莫乃光就話無人可以批評泛民阻住施政報告發表，因為政府無權企喺度，事關大部分人都希望佢落台，仲話呢份施政報告只有16個字，其中8個字就係「五大訴求，缺一不可」喎。唔知佢有冇諗到，今日阻止會議進行，另一個客觀現實就係阻到其中一個訴求實現呢？