黑衣蒙面南亞幫襲擊民陣岑子杰　警重案組追查

民間人權陣線召集人岑子杰再遇襲！旺角警區刑事調查隊吳德南總督察表示，案發在昨晚(16日)7時40分，岑途至旺角雅蘭里，遭4至5名蒙面，身穿黑衣及黑褲，外形貌似南亞裔男子持鐵錘及刀襲擊，行兇過程僅10多秒，兇徒得逞後奔向弼街，跳上一輛黑色的私家車往深水埗方向逃去。岑右後腦及前額有3厘米傷痕，雙手肘擦損，他清醒送院。警方接報後在各區進行捷進行動，惟未有發現。而院方指岑未適合落口供，現有軍裝警員在病房外駐守保護，警方相信兇徒有預謀地犯案。有目擊者發現案發前有一輛私家車在上址徘徊兜圈，警方相信兇徒有預謀地犯案。

警方對此宗殘酷及有預謀的暴力事件，予以強烈遣責，吳續指，無論任何原因或問題都不能用暴力解決，香港是一個文明社會是不能接受的，警方會保持中立的態度，無論任何人的身份及角色，都會不偏不倚去調查。案件列傷人，交旺角警區重案組3隊跟進，警方並呼籲市民如目睹案發經過，請與警方聯絡。

岑8月在油麻地德興街遇襲，至今仍未拘捕幕後黑手，吳指由於該宗案件並非其部門跟進，將會與相關部門聯絡索取資料跟進。而載走兇徒的私家車，經調查後，車牌與型號不符。另外，有記者見有軍裝警員腳踏到血漬，被指調查馬虎，吳指自己當時並不在場，要向調查警員了解事件。

今次是岑子杰兩個月內第二度遇襲。就岑與友人8月遇襲一案，警方一直作出跟進。警方表示於8月29日接獲報案後，在9月上旬拘捕3名年齡介乎15至44歲中國籍男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例，將分別於周五(18日)及11月5日在九龍城裁判法院再次提堂。另外一人獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。案件由油尖警區重案組第一隊跟進調查，並繼續追緝2名在逃人士。