「冷靜男」失常變暴力漢　持鐵錘狂扑鬥嘴同事

2停車場職員疑因頂更問題爭執釀血案！現場旺角廣東道1116號恒通大廈停車場，大廈地下至8樓為停車場，2名男職員疑早前因頂更問題發生爭拗，各不相讓，期間，有人玩「鬥氣」，拒應對講機，故此雙方積怨日深。今日(17日)凌晨零時許，2人於停車場地下更亭內，疑又因頂更問題再次發生爭執，其中1名打上領帶職員作出忍讓「收口」，自行離開更亭往洗手間洗臉冷靜，惟返回更亭後，雙方又爆發罵戰。

剛返回更亭「冷靜男」突然失常性，取出一柄鐵錘向對方頭部狂扑，遇襲職員被打至倒在地上，高呼「救命」求救，剛巧，一輛私家駛離停車場，當駛至更亭聞慘烈呼救聲，司機隨即落車查看，見一名持鐵錘男子騎在其同事身上狂扑頭部，與此同時，另一名途人亦聞呼救聲趕至查看，惟更亭門上鎖，2人隔窗喝止不果，於是報警求助。

一輛救護車接報後約5分鐘趕至現場，3名救護員到場目睹兇徒仍在向傷者施襲，喝止無效，情急下3人合力爆門入內，將騎在傷者身上的「冷靜男」扶起，再向仍有知覺的傷者進行急救，此時，消防先遣急救隊員亦趕至，在警方未到場前看守疑兇，稍後，警員到場將涉傷人男子拘捕，遇襲男子頭部受傷流血，由救護員抬上救護車時已呈昏迷狀況。

警方封鎖現場調查，更亭玻璃窗沾有血漬，警員聯絡停車場管理公司職員返回，經調查後，案件列傷人，交旺角警區刑事調查隊跟進。