初步選定3水域建養魚區　新型網箱壽命長且成本低

香港養魚業漸式微，政府擬在合適地點設立新的魚類養殖區，提供空間在開放水域發展新型的深海養殖技術，吸引新從業者營運。初步選址為蒲台東南面、大鵬灣及外塔門。養魚區面積由約55公頃至410公頃不等。冀創造更多空間供海魚養殖業發展，包括讓捕撈漁民轉型至可持續發展的營運方式。

漁農自然護理署就上述選址向環境保護署提交工程項目簡介。建議在蒲台東南面設置一個新的魚類養殖區，面積約100公頃，在大鵬灣設立410公頃的魚類養殖區，以及在外塔門設立55公頃的魚類養殖區。有關魚類養殖區內的持牌魚排面積，會在環評階段考慮魚類養殖區的環境承載力及水質評估的結果後決定。環評研究會在今年第4季展開，預計在18至24個月內完成規劃工作，包括環評研究。

工程項目亦會涉及魚排的建造和錨固工程。有關工作，會由取得魚類養殖區海魚養殖牌照的養魚戶，在新養殖區內進行。持牌的養魚戶在完成魚排建造工程後，便可以按照牌照上的規定和《海魚養殖條例》（第 353 章）的要求經營魚場。

按簡介，魚類養殖區會採用新型養殖技術的例子，是防腐蝕、防凍結、防氧化、抗紫外線及環保的高密度聚乙烯網箱系統。它可以設計成為浮式或沉水式系統進行運作，並且能夠承受強風、強海浪和水流湍急的海洋環境。使用壽命約為15年，其間無需進行重大維護。而且安裝方法簡單，只需在網箱的四角設置錨固系統，與香港現有魚類養殖區使用的傳統木製網箱安裝方法相近。所需的投資資金相對有限，在不同國家已被廣泛應用。