英歐達新脫歐協議　草案周六提交英國國會表決

距離英國脫歐限期僅餘不足2周，英揆約翰遜和歐盟委員會主席容克周四（17日）於歐盟峰會召開前通電，宣布達成「很好的」新脫歐協議，並公布長達64頁的協議文本。協議仍需獲歐盟成員國領袖首肯，約翰遜則會於周六（19日）把協議草案提交國會下議院表決。不過，英國北愛爾蘭民主統一黨（DUP）及在野工黨已表明反對協議，令草案於國會的闖關形勢不容樂觀。

約翰遜與容克通電後，在社交網稱︰「我們取得了能夠重掌大局、很好的新協議。」容克則形容，協議對英歐而言是「公平及平衡」，證明了雙方尋求解決方案的決心。容克發文，呼籲歐盟各國在峰會上支持該份協議。歐盟峰會有關脫歐的討論料將於香港時間今晚9時開始，唐寧街消息指約翰遜屆時會要求與會領袖否決讓英國延遲脫歐。

然而，保守黨盟友、DUP黨魁范愛玲及副黨魁杜立志同日重申其聲明，表明不支持約翰遜脫歐協議中，有關北愛邊界海關的建議、以及未見清晰的增值稅（VAT）條款，但會繼續與政府商討，尋求得出合理的方案。預料此舉令脫歐協議在英國國會審議情況變得更複雜。保守黨的下議院領袖莫格則呼籲DUP支持協議。

工黨黨魁郝爾彬則狠斥約翰遜的新協議，比前首相文翠珊此前遭大比數否決的方案「更糟」；又重申解決僵局的方法是再次舉行公投。親歐自由民主黨黨魁斯溫森更表明，該黨「下定了前所未有的決心」要阻止脫歐；而在國會擁35席的蘇格蘭民族黨（SNP）直指，脫歐協議對該黨不公平。脫歐黨黨魁法拉奇亦大潑冷水，指新協議令英國多方面受制於歐盟，「根本不是脫歐」。