東方日報A1：漠視經濟下行　放寬按保

港府圖以「上車」夢息民怨，但隨時適得其反激化負資產風險！行政長官林鄭月娥昨在反修例風波未平下宣讀其任內第三份施政報告，以逾半篇幅闡述會推行一系列土地及房屋政策，包括大幅增加資助房屋、加快出售租者置其屋計劃剩餘單位及收地建屋等，更宣布即時放寬按揭保險計劃的樓價上限，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限由四百萬元倍增至八百萬元。不過，新按保措施成效備受質疑，有財經專家認為，若香港亂局持續，樓價難逃一跌命運，明年有機會下跌一成，因新政策而入市的買家，隨時淪為負資產苦主，港府此舉有「推人去死」之嫌。

面對社會嚴重撕裂，林鄭昨發表施政報告時明言，房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨根源，她聲稱對此從不掉以輕心，故提出十項短、中期房屋支援措施，當中，修訂香港按揭證券保險有限公司提供按揭保險計劃的樓價上限，首次置業者欲申請九成按揭，樓價上限由四百萬元提升至八百萬元；而八成按揭貸款的樓價上限則由六百萬元提升至一千萬元，後者包括自用樓換樓按揭。

雖然放寬按揭保險計劃，惟市民解決了首期問題亦不代表能輕鬆上車，尚要通過貸款壓力測試，按照上述修例，如購買一個八百萬元的單位，以九成按揭計算，業主每月供款接近二萬九千元，即月入至少要五萬七千多元；如購買一個一千萬元的單位，月入至少要七萬六千多元，絕非一般打工仔能夠負擔。

打工仔負擔成疑的同時，放寬按保亦觸動市場神經，部分樓盤昨即時吊高來賣，甚至封盤以待善價而沽。對於新措施未見其利、先見其弊，林鄭回應稱，放寛按保計劃是希望提供支援給首置市民多一個選擇，是即時生效的措施，香港樓市較敏感，有即時反應亦無可避免，但有意置業人士毋須即時入市，相信他們會看清楚情況。她又表示，經過社會紛爭，經濟出現轉差的情況，大家預期樓市會下行，過去數個月，樓價累跌百分之五，市民要認真考慮是否即時入市。

資深財經專家林一鳴認為，放寬按保計劃會令納米樓及樓價六百萬元以下住宅需求減少，估計未來數月住宅樓價會再跌逾百分之三，全年升幅歸零，又指若示威衝突持續，明年樓價將跌逾一成，現時因新政策入市買家，立刻會變成負資產苦主。

立法會議員尹兆堅批評，放寬按保計劃是極兇險和不智，在全球經濟正面對下行壓力，此舉是推年輕人或沒有足夠供樓能力的人接火棒；浸會大學財務及決策系副教授麥萃才亦稱，每月供款兩、三萬元，分三十年攤分，惟工作是否可以做到卅年。再者，若按揭九成的話，一旦樓價下跌一成，物業便淪負資產，令出現負資產的風險增加。

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