Dr.東：成人也可感染手足口病　照顧孩子要注意自己衞生

手足口病專襲小孩，但成年人能夠避免嗎？有家庭醫生警告，成年人不要對手足口病掉以輕心，因為他們照顧小孩時也會受到病毒傳播感染的風險。他指，從近年社會增加成年人感染手足口病病例可見，相信是新一代年輕父母在小時候沒有受感染，對相關病毒沒有產生免疫力，導致現時照顧患病孩子時「中招」，痊癒時間更比小孩長，保持個人及家居衞生是預防感染不二方法。

家庭醫生林永和表示，手足口病是一種常見於兒童疾病，通常由腸病毒如柯薩奇A16型和腸病毒71型（EV71）引起。大部份手足口病患者病徵輕微，且在7至10天內自行痊癒。患者在發燒後1至2天，口腔可能會出現疼痛的水疱，水疱初時呈細小的紅點，然後會形成潰瘍，手掌、腳掌等亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

EV71是一種單鏈的核糖核酸病毒，常見於亞洲地區包括內地、台灣、馬來西亞、新加坡等。衞生署衛生防護中心資料指出，夏天是EV71和手足口病的高峰期，10至12月仍可能出現小型高峰期。林永和說，由於此病毒可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓等，甚至增加死亡風險，因此較受大眾關注。倘若兒童出現持續發燒、嘔吐等病徵，醫生會懷疑患者可能感染EV71，會特別留心患者的健康狀況。

傳播途徑方面，手足口病主要透過接觸患者的唾液、鼻或喉嚨等分泌物或觸摸受污染的物件傳播，潛伏期為3至7天。林指出，從前小孩感染手足口病後，身體會出現抗體，長大後能夠抵抗病毒，但近5年來觀察到多了成年人感受手足口病，相信是隨著社會注重衞生意識，新一代年輕父母在小時候較少染上腸病毒，現在孩子不慎感染，成年人都受牽連。

林醫生表示，他曾見過一家4口感染手足口病而來求醫，因此家長不能低估病毒傳播給成年人的可能性，萬一發病便留在家中，不要上班而傳播給其他人。他提醒，家長照顧小孩時應該保持個人及家居衞生，日常離不開勤洗手，或用漂白水消毒家居的習慣，杜絕病毒可傳播的途徑。

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