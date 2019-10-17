網民熱話：「亂入」迴旋處　網民：大陸式過路法？

在鬧市亂過馬路的途人見得多，但車流量極大迴旋處，同樣有人亂闖。近日有司機就遇到一名突然殺出迴旋處的女子，幸收掣及時，未有將對方撞到，但女子已被嚇得要「拍拍心口」定驚，有網民就嘲諷女子是「大陸式過路法」。

網民前日(15日)在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車Cam片。現場是靠近迴旋處位置，雖然路邊地下劃有雙黃線禁止泊車，但依然有多部車輛停泊。片段開始，事主準備駛入一個迴旋處時，一名身穿黃衣的中年婦人在路邊貨車車頭盲點位走出，過馬路期間一直往左望，未留意右邊正駛至的車輛，幸千鈞一髮之際，事主發現女子隨即煞車。

女子亦似乎被突然駛至的車輛嚇一跳，立即褪後並舉「五」手勢致歉。其後女子疑受驚過度，要「拍拍心口」定驚，事主在貼文中亦稱，「好彩我揸得慢」。

有網民看完影片後，直言「睇見個心都離一離」。雖然女子過馬路方式極危險，但同時亦有人讚賞她有禮貌，「識道歉畀五都叫做好」、「道歉係一個最好的禮貌」。但有網民質疑女子是「大陸式過路法」、事關大陸是左軚車，內地人過馬路都是先望左邊。

網民有話說：

David Ho：為民除害啦

劉俊廷：無視都唔驚，最驚佢嚇到瞓低喺車頭

KaFai Lee：識道歉，算啦

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