答問會：十多名泛民議員被逐及掀誹謗爭拗　會議兩度暫停

特首林鄭月娥今早(17日)就施政報告到立法會出席答問會，甫入場已被多名泛民主派議員送白花及叫口號抗議，答問會期間，多名議員連番叫囂、衝前擾亂秩序及爭拗，最終1.5小時的答問會要兩度暫停會議，林鄭月娥只能回答3名建制派議員陳克勤、劉國勳及梁志祥的提問，議員莫乃光質疑首3位獲准發問的都屬建制派議員，「(呢個)係咪民建聯答問大會？」

答問會在早上10時半開始後，議員鄺俊宇率先提出規程問題，要求立法會為反修例事件中的死者默哀一分鐘，被立法會主席梁君彥拒絕。當林鄭開始發言，多名泛民主派議員先後高聲叫喊口號，梁君彥先後要求議員朱凱廸、陳志全、毛孟靜、許智峯、胡志偉、譚文豪、陳淑莊、郭家麒、尹兆堅、梁耀忠、邵家臻離開會議廳，及後更宣布暫停會議。

首次停會前，議員陳克勤發言批評施政報告因循守舊，很多港人希望特首回應香港近月亂象。林鄭月娥準備回答時，泛民議員再次大叫口號打斷。休會約10分鐘後復會，議員林卓廷及范國威衝離座位叫口號，亦被梁君彥趕離場。

其後，議員梁志祥指七一有人帶暴徒入立會破壞，阻警察執法，希望特首嚴正執法。議員楊岳橋即時站立要求梁志祥指名道姓並澄清所言是誰。議員區諾軒指自己七一當時在立會是叫現場人士不要破壞文物，直斥梁志祥誹謗。梁志祥其後又指議員鄭松泰七一當日有份帶人入立會。鄭松泰稱現有官司在身，指梁志祥涉妨礙司法公正，促對方收回發言，又要求重看會議錄影帶，梁君彥宣布會議再度暫停。

鄭松泰要求梁君彥諮詢立法會法律顧問，梁志祥的言論有否妨礙司法公正，梁君彥稱議員發言可獲豁免，沒有妨礙司法公正。