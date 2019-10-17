區諾軒涉襲兩警　控方申事主名變字母防被起底

就今年7月7日及8日凌晨在旺角一帶的清場行動，警方其後於8月30日拘捕32歲立法會議員區諾軒，並控予2項襲警罪，案件今日(17日)在九龍城法院提堂。控方律師提出把受害人身份以代號取代，惟辯方反對，裁判官把案件押後至12月12日，等候法律意見及相關資料搜集，期間被告以原有條件保釋。

控方稱，基於現時社會情況，網上充斥針對警員及其家人的個人資料「起底」，以及網上欺凌，故有需要保障證人私隱及保密權，並於控罪書及公開審訊時以代號AAA及EEE代替兩名受害人身份。而「起底」情況亦會對證人出庭作供構成壓力。

辯方對此表示反對，指10月3日檢控時，已有涉事警員編號及名字，且認為除非有特別原因，包括令事主尷尬等，才會把名字隱去，而涉事警員是正當執行職務，看不到有任可相關基礎，現時亦無證據支持「起底」會影響證人作供，形容如果說法成立，「好多案件都可以隱姓埋名！」

裁判官詢問控方是否有確切證據支持相關說法，控方表示尚未有證據，需要4星期進一步搜集資料。辯方則指需另外4星期申請法律意見，並申請以原有條件保釋被告。裁判官指，不希望任何人因出庭作供，而蒙受被傷害的風險，為保障公眾利益，把案件押後至12月12日，被告可以原有條件保釋。

區諾軒在庭外指，涉事警員是正當執行職務，不應怕資料被公開，擔心若警員名字以代號取代，會成為一個案例，使日後上庭的警員資料更難知悉，從而令外界無法監察警員的行為是否恰當。

控罪指，被告區諾軒於今年7月8日大約凌晨25分在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊執行職務的警務人員，即警員AAA。區另於同日凌晨大約27分至31分在油麻地彌敦道與美頓街交界襲擊執行職務的警務人員，即警司EEE。