答問會：建制派批施政守舊　林鄭辯稱審慎用財

特首林鄭月娥今早(17日)到立法會出席答問會，就施政報告回應議員提問。建制派議員陳克勤批評，施政報告無解決基層、長者等的需要，看不到有任何施政新風，而建議的銀齡卡政策亦無落實，施政報告一樣因循守舊。他又指，現時每逢星期六及日社會便會出現混亂，市民不敢出街，質疑政府如何令市民免於暴力及恐懼。

林鄭月娥回應指，今年施政報告在相當艱難的背景下編制，但不少措施均已跳出框架，例如大膽地利用收回土地條例、以公帑補貼離島渡輪等，希望議員明白施政報告難完全跳出所有官方思維。她續指，香港經濟將進入嚴峻局面，但政府每年開支6000億港元，4000多億屬經常性開支，若再推行措施，從公共財政角度要審慎考慮。

她又指，目前的社會現狀令人擔心，要回復平靜首要是齊心抗暴，向暴力說不，而她在報告中花了些少篇幅提到政府會遏止暴力，支持警隊執法。而除嚴厲執法外，亦明白社會有其他訴求，因而政府有政策目標。

陳補充指，有警員執勤時受威脅，其家人亦受網上欺凌，詢問政府有何方法避免。林鄭回應稱，會多方面支持警隊工作，至於網上起底，私隱專員亦已採取行動，往後法律要應付網上起底及欺凌工作。

議員劉國勳則要求政府重推租者置其屋計劃，林鄭回應指，對重啟租置並無異議，但目前公屋供應嚴重短缺，市民輪候上樓長達5.4年，房委會每年可回收8000個公屋單位再分配，故現時難以推行租置計劃。但她補充，當政府對供應更有把握時，會叫房委會再作研究，滿足市民置業訴求。