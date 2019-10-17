流感防疫注射下周三展開　逾千間小學幼園外展打針

衞生署衞生防護中心宣布，本年度「政府防疫注射計劃」將在下周三(23日)展開，將分階段為合資格香港居民在於指定公立診所提供疫苗接種，包括合資格孕婦、兒童等，65歲或以上長者亦可由下月4日起，到醫管局普通科門診診所及衞生署指定長者健康中心接種。

領取(綜援)或持有醫療費用減免證明書的孕婦，下周三可到衞生署母嬰健康院，或醫院管理局產前門診接種；安老院舍長者、殘疾人士院舍院友、公營/院舍醫護人員等人士可透過院舍或工作單位安排接種。院舍防疫注射計劃下，到診註冊醫生的資助額由每劑70港元提高至100港元。另外，本年度新增為留宿幼兒中心的留宿者及員工提供疫苗接種。

2019/20季節性流感疫苗學校外展(免費)將同時在小學展開，衞生署外展隊或公私營合作外展隊將到參與計劃的學校為學童免費接種疫苗，至今已有超過430間小學和710間幼稚園/幼兒中心參加。對於不會通過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長可以安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗，計劃已於本月9日展開，疫苗資助金額為每劑210港元。

衞生防護中心發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，而冬季流感季節一般會在每年1月初開始，由於人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。