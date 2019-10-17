海關破今年最大宗海上走私電子產品　檢2000萬元貨

香港海關前日(15日)於東涌馬灣涌碼頭偵破今年海上最大宗的電子產品走私案，檢獲包括電腦硬盤、USB外置記憶體及其他電子零件等，價值2000萬港元。並扣查一輛涉案私家車。今年由1月至今，海關共偵破價值7500萬元，涉及12宗海上電子走私案。

海關人員的調查早於10月頭開始進行海岸監視，監視可疑快艇及車輛活動。海關人員於東涌發現數名男子由一輛私家車搬運貨物到一艘快艇，懷疑進行走私活動，於是採取行動。該批男子隨即登上快艇，並以高速駛離香港水域。

行動中，海關檢獲145萬件集成電路，每項單件為10元，38萬件電子零件及1萬件記憶體，合共34箱貨物。當中單項最貴的為名牌原子筆，共78支，每支市場價格為7000元。

海關續指，當時馬灣涌碼頭已經入黑，環境也相當僻靜及隱蔽。貨車司機連同6名可疑男子相當熟悉附近地形，當時，執法人員面對高難度的追截，時值海面大風大浪，亦有不少障礙物，海關追截有一定難度，最終司機連同6名可疑男子往西面逃去。

按照追截情況，走私入內地可能性頗高，資料顯示內地徵收的電子產品税率為17%至45%。