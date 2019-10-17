岑子杰遇襲案警返現場調查　

民陣召集人岑子杰(32歲)昨晚(16日)於旺角再度遇襲，今日(17日)12時許，警方情報科探員返回旺角雅蘭里現場調查，並向附近一帶商戶查詢及索取案發時的「天眼」影片，以了解案發過程。

另外，民陣副召集人陳皓桓及黎恩灝等數人，今午近12時到達廣華醫院探望岑，期間可見岑後腦貼上紗布，乘坐輪椅到病房外與眾人短談商議。

黎指，岑子杰狀態清醒，惟其頭部有3-5處傷勢，膝部及手亦有受傷，目前仍需留院觀察及進行物理治療。黎亦指，案發時岑子杰以手擋格保護頭部，因而未能確定兇徒面容及其族裔，他亦引述岑指，希望周日民陣舉辦的遊行能和平進行，並呼籲其支持者不應「私了」。

陳補充，指岑子杰兩度受襲，加上多名泛民主派人士遇襲並非單一事件，促請警方盡快調查，將涉事人士拘捕。他亦指，過往一直收到滋擾、恐嚇電話，亦不排除襲擊事件是針對周日所舉辦的遊行，惟將不會因而退縮。

據悉，岑昨日凌晨仍然留院，惟期間他於個人社交網站發帖，指自己已縫好針，處理好傷口，又對醫護的治理及警方迅速到場表示感謝。