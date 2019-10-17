施政報告：市民斥未正視管治危機　張建宗死撐非不重視

政府發表新一份施政報告，但特首未有按慣例舉辦電台及電視論壇，改由政務司司長張建宗今早(17日)出席兩個電台節目，結果被市民致電「圍插」，代特首「受靶」。有市民批評，施政報告只着墨房屋土地問題，但未有正視社會訴求及管治危機，質問張是否認為年輕人因為置業困難而參與示威。張「死撐」政府並非不重視其他問題，只是想聚焦於一些老大難問題上，例如房屋供應不足。

法律系學生林先生致電節目指，現時年輕人感到的絕望並未只是不能上樓，他稱自己亦對香港的法治、人權保障及警方執法感到絕望，批評警方多番干預傳媒採訪。另一名市民彭先生亦指，現時年輕人不是為了置業而上街示威，而是「覺得你哋政府好腐敗，覺得冇咗希望」，批評今日的社會局面由政府一手造成。

聽眾馬先生指，市民要求政府成立獨立調查委員會，並非只調查警方執法問題，亦要追究7月21日元朗事件的背景是否涉及有議員策劃，他批評政府只見到街頭暴力，但看不見制度暴力，並且不解決問題，而是解決提出問題的人，且問責官員沒有人為反修例風波下台，「你覺得年輕人會因為一層樓出嚟抗爭咩？」

公務員陳先生更對施政報告感到憤怒，批評政府已經「冇咗道德力量去管治」，將現時政府的問題歸咎予社會事件，推卸責任，他又指當年前特首董建華發生50萬人上街遊行後翌年的施政報告中，首句是寫「政府吸取了沉痛教訓，深刻反省」，批評現屆政府卻未能做到。

張建宗回應稱，社會現時有深層次矛盾，形容需處理一籃子問題，包括房價及住屋困難等。至於警員執法問題，他重申監警會已展開工作，希望公眾給予空間及時間。