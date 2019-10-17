答問會：建制斥議會暴徒霸佔時間　區諾軒稱遭保安抓傷

立法會今早(17日)舉行特首施政報告答問會，多名泛民主派議員連番叫囂、衝前擾亂秩序及爭拗下，林鄭月娥在1.5小時的答問會上只能回答3名議員提問。經民聯議員梁美芬表示，特首答問會比昨天(16日)施政報告的時間更為寶貴，社會已聽厭口號，泛民不應該霸佔議會時間，每個人在會上都應排隊發問，不應插隊大聲喧嘩。她促泛民不要在下午的委員會選舉上浪費時間，因為如果委員會無提問機會，政府會更「舒服」。

工聯會議員何啟明希望詢問政府對經濟急劇下滑的看法，冀政府提出實際措施協助失業人士。他指本來排第4名發問，結果落空，促泛民不要擾亂議會秩序。有民建聯議員稱答問會可正面向特首發問，是難得機會，但有議會暴徒行使制度暴力，形容是拖住香港，令其不可向前行。

民主派議員區諾軒在答問會結束時欲衝向主席台，被保安阻止，混亂期間手部受傷。區指打算靠近林鄭抗議，保安似早有預謀封路，期間一名女保安在身後企圖攬住他，再伸手抓傷其手部。民主派會議召集人陳淑莊批評保安以濫暴方式對待泛民議員，且用不合乎比例力量處理事件。

民主黨黃碧雲指，林鄭在施政報告對市民訴求視若無睹，現最需要向公眾道歉及問責下台。公民黨譚文豪譴責立法會主席梁君彥不允許默哀，應下台。