修例風波：頸傷警員術後照曝光　家人關注傷口縫合

周日(13日)警民衝突期間，在港鐵觀塘站疑被示威者以利器割傷頸部的一名東九龍衝鋒隊警長，昨日(16日)轉往私家醫院求醫。網傳一張頸傷警員接受治療、頸部傷勢獲縫合之後的相片，據了解照片中人確是該名頸傷警員，據知有家屬看過照片後對縫合情況表示關注，經與傷者商討後，決定轉往私家醫院，並尋求多名專科醫生的意見。

消息人士指出，多名因近日社會事件曾在或正在公立醫院接受治療的受傷警務人員，均獲良好及適切的治理及照顧，惟警隊管理層亦關心傷員的意見及想法，受傷人員及其家屬如認為有需要，部門會協助他們轉往私家醫院接受治療。警方昨日發出內部通告指，該警員目前情況穩定，管理層會密切留意，確保他能獲最適當治理。

另外，網上有言論指控基督教聯合醫院醫護人員，曾要求頸傷警員在不適合的臨床情況下出院，不過聯合醫院昨日澄清，指醫護人員自該病人入院以來，一直密切跟進其病情並為他提供適切治療，醫護人員無在不適合的臨床情况下，要求病人出院。

聲明續指，病人昨日提出希望轉往私家醫院，該院醫護人員尊重他的意願，配合他的轉院安排，並在病人同意下，安排他繼續於該院專科門診覆診，跟進病情。院方強調，醫護人員一直為所有病人提供一視同仁的服務，希望外界停止轉發不實訊息。