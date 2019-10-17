2.4萬公務員延遲退休　佔整體約43%

政府在2015年宣布提高新入職公務員退休年齡，並容許2000年後入職的公務員可選擇延長退休年齡。公務員事務局數字顯示，截至上月16日，有約2.4萬人選擇延遲退休，佔5.6萬名合資格公務員中約43%，不足一半。有公務員工會代表指，公務員工作穩定，加上有不少福利，是延遲退休的原因。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員福利較其他工作好，如醫療及房屋，令不少人願意繼續留在政府工作，當中醫療福利是最大誘因，公務員延遲退休可多享5年醫療福利。他相信，近期的社會示威活動對年輕一代的公務員影響較大，選擇延遲退休的公務員未必有影響。

公務員總工會主席陳耀光指，2000年後入職的公務員若在60歲退休，要等待至65歲才可取回強積金，當中有5年或出現空窗期，欠醫療保障等。他相信政府需要更多公務員參與方案，因工作量未來會隨政府建屋政策改變而大增，人手會較為緊張。

該局指，會繼續密切監察方案的執行情況，同時各部門亦一直因應其整體人力狀況，如流失率、運作需要及繼任安排等，靈活採用各項延長公務員服務年期的彈性措施，包括退休後服務合約計劃、最後延長服務及經調整的繼續受僱機制，挽留達退休年齡的公務員，以應付人手需求等需要。