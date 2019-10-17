石棺藏屍案　「小草」指潛台後被告們討論殺人經過

2016年3月荃灣工廈「DAN6」揭發石棺藏屍案，3名涉案男子否認謀殺罪，案中關鍵證人「小草」何菱瑜今(17日)續在高院作供，供述她與3名被告潛逃台灣至回港自首的經過。

她指抵台後，她的護照由首被告曾祥欣保管，她無法買電話卡致電回港。3名被告在台灣仍有討論殺人及埋屍經過，第三被告張善恒問3000萬美元何時到手，次被告劉錫豪吹噓自己「姦淫擄掠、殺人放火，得強姦冇做過」。從3名被告的對話，她聽到事發時他們的分工，張善恒從後雙手穿過死者張萬里腋下「箍」住死者，劉錫豪在前方掩死者的口，曾祥欣將酒精注射入死者體內，有人提及「爆開石屎嗰陣條屍斷咗隻手」。

何供稱，她曾在街頭的公眾電話打長途電話回港找男友，惟曾祥欣在她身邊不斷催促她掛線，她只敢向男友透露身處台北西門町，及後她透過Facebook再聯絡男友，此時電視新聞已報道本案，男友提議赴台找她，並叫她找方法逃走。

何稱她在台灣時跟張善恒較為熟落，她要求張幫助她逃走，有次她向曾、劉二人藉詞自己在台灣認識一名富家子，「想去佢屋企玩幾日」，張替她「講好說話」，「咪畀佢試吓搵唔搵到錢返嚟囉」，最終曾祥欣批准她離開，她趁機與男友會合，男友帶她到警署報案，她向台灣警方錄取口供，之後回港被捕。

在主控官提問下，何起初只稱她視曾是朋友，後來承認與對方屬「契爺契女」關係。她接受曾的律師盤問時，律師問她會否覺得曾鍾意她，她答「冇諗過」。律師問他們關係能否算親密，她稱沒想過與曾有肢體接觸，「唔知算唔算親密。」

律師指出，曾以月薪8000港元聘請何任秘書，但何甚麼也不用做，何與家人鬧翻，曾為了何有藉口有工開而不用回家。何稱她有按曾的指示抄寫會議紀錄，8000港元是她的薪金。律師又指曾無說過「殺人有錢收」之類的話，只說過：「阿J(死者)個頭值3000萬，我個頭就值5000萬(美元)」。何表示不記得。