特首三司滿意度全創新低　鄭若驊續「墊司底」

政府無能，民怨沸騰。最新就政府滿意度評分的民意調查結果顯示，特首、三司及13局問責官員的評分全線下跌，而特首及三司的評分更創上任以來新低，其中律政司司長鄭若驊的評分僅得1.61分，不單止繼續「墊司底」，更是「包尾」的問責官員。

香港研究協會於9月30日至10月10日成功訪問逾1600名市民，就特首、司局長及政府滿意度進行評分，1分為非常不滿，5分為非常滿意。結果顯示，特首評分下跌0.11分，只有1.95分，政務司司長張建宗下跌0.09分，只有2.1分；財政司司長陳茂波亦下跌0.07分，只有1.93分；至於鄭若驊續「墊司底」，評分跌幅最大，下跌0.14分，僅得1.61分。

至於13名問責局長，評分跌幅最大是教育局局長楊潤雄，評分下跌0.23分，跌至1.98分；保安局局長李家超只有1.94分，下跌0.19分，商務及經濟發展局局長邱騰華的評分亦下跌0.18分，跌至2.36分，民政事務局局長劉江華續排在榜末，評分再跌0.12分，只有1.88分。

針對政府9項施政的滿意度，調查結果顯示，促進經濟發展的評分跌幅最大，下跌0.16分，只有2.05分，提高教育質素的評分亦下跌0.15分，跌至2.04分，而推動民主發展的評分最低，僅得1.81分。

調查機構負責人指出，香港面臨回歸以來最困難的時刻，出現前所未有的管治危機和社會危機，暴力衝擊和破壞行動持續，已經嚴重衝擊香港法治和一國兩制，嚴重影響市民的日常生活，危及社會治安，促請政府以最大的承擔和勇氣，虛心聆聽各界聲音，邀請智庫代表、專家學者就社會深層次問題進行專題研究，提出可行的政策措施，果斷施政。