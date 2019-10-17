保安事務委員會選正副主席　泛民提規程問題未完成提名

立法會保安事務委員會今日(17日)下午開會，選舉新正副主席，會議在主席陳克勤獲提名後，改由副主席涂謹申主持，經歷半小時會議，仍未完成提名主席的程序。

議員毛孟靜在一開始就提出規程問題，指出委員會人數眾多，主席要公平公正處理，現時應處理警暴問題，需要主席完全公正的態度，可能在選主席時，要有互相質詢，大家才能放心投票。

主席陳克勤則指，可在選主席後，放在待議事項上。毛提名鄭松泰，獲陳志全和議，其後建制派議員姚思榮提名陳克勤，獲郭偉強和議。然後陳克勤不能繼續主持，由副主席涂謹申主持會議。隨後石禮謙提名涂，獲黃碧雲和議，毛隨即批評「和乜嘢呀」，而涂不接受提名；楊岳橋則提名議員李國麟，獲陳淑莊和議，但梁繼昌指李是監警會前副主席，質疑有否違規，他能否出任主席。

涂謹申指，凡現時出任事務委員會認為與其職權直接相關的諮詢委員會的正副主席，就不得成為事務委員會的正副主席。他提醒與會者，林健鋒是廉署事宜投訴委員會主席、廖長江是廉署貪污問題諮詢委員會主席、而張華峰、謝偉銓、易志明都是監警會副主席，以往很多同事認為監警會是相關，但另外兩個委員會是否相關，就並未討論過。

黃碧雲就指監警會是法定組織，並非有關規定所指的諮詢組織，區諾軒就質疑，若屬地區的滅罪委員會的正副主席，或是曾加入過少年警訊，是否不能做事務委員會正副主席，又表明不知陳克勤有否加入過有關委員會。

其後涂謹申指下午2時30分一定要停止會議，因為有其他委員會要開會。陳恒鑌就指「又選唔到，唔使繼續開會」，然後離開會議室。