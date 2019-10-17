施政報告：政府擬優先收160公頃棕地　年底公布位置

政府昨(16日)發表新一份施政報告，發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆今午(17日)交代涉及土地發展的相關措施。黃指，政府擬引用《收回土地條例》收回的私人土地約700公頃，預計其中400多公頃會在未來5年收回，政府會加快步伐興建公營房屋及首置項目。

此外，政府亦計劃收回具發展潛力、但未納入新發展區或其他發展項目的新界棕地，約佔450公頃，規劃署會優先檢視當中160公頃，計劃於年底公布位置，不過黃偉綸指出，期望將450公頃全部用作興建公營房屋，是不切實際。

陳帆表示，運房局會檢視長遠房屋策略，並推出未來10年建屋計劃。他又提到，政府建議2020年底，當屯門至赤鱲角連接路海底隧道以及將軍澳—藍田隧道啟用後，豁免青嶼幹線、將軍澳隧道和兩條新隧道的收費，預計政府因此每年少收7.5億港元。

另外，施政報告提及邀請港鐵於未來一年提交屯門南延線、北環線和古洞北站及東涌線延線的工作計劃書，惟因沙中線工程醜聞不斷，市民對港鐵管治及信心有所動搖。陳在記者會繼續「盲撐」港鐵，指港鐵於近日的國際比評排名第一，「信心動搖，都要睇(港鐵)喺國際係咩位置㗎」。陳又指，將成立新政府部門專責監督鐵路規劃及興建，為配合《鐵路發展策略2014》提及的7個鐵路項目，加強管治工作。

至於政府建議斥資58億港元為11條離島渡輪航線更換船隻，被質疑為「官商勾結」的表現。陳否認相關說法，澄清更換船隻是按實際營運操作進行，不涉及利益輸送。