3現役及前警員涉醫院虐打六旬翁 案件押後至12月再訊

六旬翁於今年6月因涉嫌襲警被捕後，被送往北區醫院，期間疑遭警員施虐，警方在8月20日拘捕2名現役警員和1名離職警員，3人被控襲擊致造成身體傷害罪和串謀襲擊致造成身體傷害罪。案件今日(17日)在沙田法院繼續審訊，被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後到12月12日再訊，等待警方進一步調查，以及索取相關報告，期間3人獲准以原有條件保釋。

3名被告為25歲歐國偉、24歲鄧文謙和30歲林易昇，歐和鄧報稱是警員，林則報稱無業。控方甫開庭便指在獲取事主創傷報告(Victim Impact Report)上有困難，故要求裁判官向相關部門頒令以索取報告。裁判官則反問法庭是否有相關權力，以及報告是由哪個部門提供，控方指是社署。

辯方律師反對法庭頒令，認為現階段獲取報告，即假設被告有罪，因此並不恰當，而且取報告是控方的責任，法庭亦沒有相關權力。

控方提出將案件押後8星期，等候警方進一步調查，以及索取相關文件及資料，包括閉路電視錄影片段。裁判官最後沒有頒下命令，應控方要求將案押後至12月12日，期間3名被告准以相同條件保釋。

控罪指歐、鄧2人於今年6月26日，在北區醫院一病房內襲擊事主鍾志華。林則被控在同一日，串謀歐和鄧襲擊事主。