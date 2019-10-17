環保博覽月底舉行　新電動貨車充電1.5小時行200公里

有參展商展出的電動貨車，充電1.5小時就可行走200公里。(陳錦燕攝)

由香港貿易發展局及法蘭克福展覽(香港)有限公司合辦的第14屆國際環保博覽，將於本月30至下月2日假亞洲國際博覽館舉行。今年博覽吸引300家、來自17個國家及地區的參展商參與，展示全球各地嶄新環保科技及產品，包括全新電動貨車、水溶性膠袋及智能膠樽回收機等。

新一份施政報告計劃斥資20億港元，資助私人樓宇停車場加設電動車充電設備，全新電動貨車和充電設施成為博覽焦點。其中億達動力科技展出新款的FAW VERTEC 5.5噸純電動貨車，更設試車試駕環節。公司項目經理柯凱彬表示，該電動貨車只需充電1.5小時就可行走200公里，達到零廢氣排放，公司現擁有20部電動貨車，已與中電等公司合作，售貨車予該些公司車隊運作。

初創企業基石電動車充電服務將在博覽中，展出可獨立智能分配電力、達至用者自付的電動車充電設備，以及智能膠樽回收獎賞機。執行董事劉偉恩直言曾有電動車主期望在車位安裝充電設施，惟法團顧慮停車場電力及費用分攤等原因拒絕。他歡迎政府新措施，認為可解決現時業主立案法團的顧慮，並推動香港電動車市場發展。

貿發局署理總裁周啟良坦言，受最近的示威衝突影響，環保博覽有少於5%、即15間參展商退出，目前共有80個買家團、超過2000名買家表示會出席，較上屆的92個買家團、2270名買家為少。7月至9月的9場展覽則有70間參展商退出，佔總參展商數目約1%，而買家方面則共有6.6萬人次，較去年同期跌16%。

周認為，雖然香港出現的社會紛爭令人擔憂安全問題，但強調香港作為博覽之都的地位未有改變，呼籲參展商避開示威區，並會在周末安排特別接送巴士，希望令參展商有赴港參展的信心。