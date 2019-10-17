關愛基金討論職津調高金額　關注基層開工不足申請難

扶貧委員會轄下關愛基金專責小組今日(17日)開會，討論施政報告提出的社會福利措施，身兼社區組織協會幹事的委員施麗珊表示，委員歡迎政府提高在職家庭津貼金額，但扶貧力度不足，加上現時反修例衝突下，基層工人開工不足，難以申請與工時掛鈎的職津，希望政府將職津與工時脫鈎，或因應近期情況作出彈性處理。

施政報告提出全面調高職津金額，增幅約16%至25%，如全額基本津貼由800港元增至1000港元；兒童津貼大增約40%，由最多1000港元增至1400港元。另又調高租住私人樓宇的綜援戶租金津貼每月最高金額，增幅約3%至27%，並在下年度為非公屋、非綜援的低收入住戶發放2次俗稱「N無津貼」的「一次過生活津貼」。

勞工及福利局預期落實綜援計劃及職津計劃後，扶貧成效不顯著，只可額外降低整體貧窮率約0.4個百分點。施麗珊表示，職津申請反應不太理想，津貼亦與工時掛鈎，成人開工不足，兒童津貼亦不保，多個團體都要求降低職津的工時限制，立法會加快批出撥款，令工人及早受惠，但施政報告未有回應訴求。

對於近期工人開工不足情況，施引述勞工及福利局局長羅致光表示，政府明白情況，會考慮向工人提供援助，但暫未想到辦法，而基金批出撥款需一定程序。