六旬家庭婦疑染克雅二氏症　家屬指患者沒旅居外地

澳門衞生局今日(17日)收到仁伯爵綜合醫院通報一宗克雅二氏症(Creutzfeldt Jakob diseases)極可能病例報告。

局方指患者為66歲女性的澳門居民，家庭主婦，於2017年冬季開始出現記憶力衰退及不能正確回答問題等症狀，曾在去年6月及9月到就醫，於今年9月因症狀加劇再到仁伯爵綜合醫院就醫，實驗室結果顯示其腦脊液標本中朊蛋白呈陽性反應，患者現已出院，情況一般。

患者家人沒有出現類似的症狀，家人否認患者有旅居外地、有接受輸血或手術的病史。根據患者的病史、臨床表現及實驗室檢查結果，診斷病人為散發性克雅二氏症極可能病例。

據了解，克雅二氏症又稱傳染性海綿狀腦病，分為經典型和變異型兩大類。變異型和進食瘋牛症牛製品有關；經典型和進食瘋牛症牛製品無關，有散發性、遺傳性和醫源性3種。散發性病例原因不明。克雅二氏症以進行性痴呆、共濟失調、不規則抽搐和視力模糊等為表現，無任何可阻止病情發展的有效治療方法，大部分患者在症狀出現後一年內死亡。確診需以腦組織病理檢查為之，一般生前只能作極可能的診斷。