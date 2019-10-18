探射燈：網絡文宣落後　停留電視時代

過往的政府宣傳片深入民心，惟隨互聯網興起後，政府少有佳作，「打波先嚟落雨」成絕響。（互聯網）

政府部門的形象宣傳及公眾教育廣告成效一直引人詬病，有廣告業界人士指，政府一直側重線下廣告，主要在電視台及電台播放宣傳片，未有充分利用互聯網絡相關的平台作宣傳，令到政府的宣傳成效大減。

「夏天為大地帶嚟雨水」、「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我」、「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添。」90年代至千禧年初，政府宣傳片深入民心，惟隨互聯網興起後，政府少有佳作。

有廣告業界人士指，千禧前電視廣播仍是主流，宣傳片容易「入屋」，「2010年後，電視、收音機嘅收視收聽都慢慢收窄緊，而政府唔用網絡去做宣傳，變相啲廣告出咗都無人知！」

他又指，直至2014年才見政府較多利用社交平台，「啲廣告先叫做落到地，好多人講嘅『任何仁』、『大嘥鬼』，都係呢幾年嘅產物。」

他認為，政府部門之中，以創新及科技局的宣傳活動成效最差，大部分市民一直對創科局的工作一無所知，該局製作的宣傳品更只會上載至政府新聞處網站，其社交平台管理亦十分參差，「啲創科項目係幾乎零宣傳，根本無諗過點傳達畀公眾，亦都睇唔到佢哋有咁嘅能力做到！」