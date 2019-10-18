探射燈：設計醜　食水深　飛龍標誌燒3000萬

除訂立口號外，不同政府部門均會以其他方法向公眾宣傳及教育，如設計標誌或吉祥物等。然而，部分設計耗資大量公帑，成效卻低於預期，經典例子包括港府花約3000萬港元，設計及推廣兩代「飛龍」標誌。立法會議員批評支出與成效不成正比，建議政府可邀請年輕人參與設計，提升創意。

港府2001年在未經廣泛諮詢下推出「飛龍」標誌宣傳香港，前後花費逾2000萬港元公帑設計及推廣，被各界狠批黑箱作業及浪費公帑，其設計又被指「醜怪」及缺乏代表性。及至2010年，港府再宣布為「飛龍」換新裝，將舊版的「龍頭」縮小並在後方加上3條顏色線，分別代表香港的藍天綠地，以及獅子山山脊線，其設計費竟須140萬港元，連同宣傳短片及顧問費更高達610萬港元。

另外，有政府部門推出吉祥物宣傳，惟部分卻乏人認識，其中衞生署2010年推出2隻名為「吳偏食」及「鍾意郁」的吉祥物，鼓勵市民培養良好的飲食和運動習慣。至於同樣為衞生署「服務」，宣傳防癌知識的吉祥物「健康聯盟」，設計和宣傳費用更高達百萬港元。

立法會議員郭家麒指出，3000萬港元設計費已可協助30至60名基層病人支付抗癌藥物的費用，惟政府不務正業，無視市民對其施政感到失望，卻花費巨額找來公關公司粉飾太平，「淨係同基層市民講政府冇錢，如果納稅人知啲錢使咗落去（設計及推廣費），一定好憤怒。」