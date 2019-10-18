探射燈：口號用字含糊老土不押韻　「服務為本」阿媽係女人

部門口號假大空，各界促做實事勿廢噏。近年多個政府部門均訂定服務宗旨或口號，惟東網翻查發現，大部分口號均有欠實際，內容空泛又不押韻，甚至與部門本身的工作範疇無直接關係，形同廢話；有部門則無法做到口號所言，令口號「得個噏字」。學者及立法會議員批評，部門所訂立的口號如根本無法做到，便應該取消，專注做實事服務市民。

「個個部門都應該服務市民㗎啦，訂句咁嘅口號有咩用？」近期反修例風波不斷，警方每日下午4時舉行記者會交代情況，而背景口號「服務為本、精益求精」卻令市民陸小姐質疑，相關口號與警方撲滅罪行、維持治安的工作無太大關聯，如單看這句口號根本無法知悉是屬於哪個部門。另一名市民江小姐更指，「口號應該係講番部門嘅工作目標，唔應該係呢啲『阿媽係女人』嘅廢話。」

東網早前搜集多個不同部門的口號，並於街頭隨機訪問30名市民，大部分市民均批評這些口號不切實際。除警務處的口號外，海關的口號「護法百一載，守關迎未來」亦被質疑欠缺實際目標，內容並不明確。

市民李先生則認為，口號應該容易被市民記住及「入腦」，惟消防處的口號「救災扶危 為民解困」卻不順口亦不押韻，「而且為民解困呢部分唔清晰，好似啲扶助弱勢嘅口號咁。」

部分部門雖在口號中列出目標，實際上卻未能做到，甚至沒有隨工作變更而更新口號。控煙辦去年改組為控煙酒辦，除了協調政府對反吸煙工作外，亦會根據法例向未滿18歲人士賣酒的商店提出檢控。然而，改組後的控煙酒辦繼續以「我愛無煙香港」作口號，完全忽略部門新工作，而其控煙工作亦未見做好，過往屢被揭執法不力，煙民大模廝樣於非吸煙區吸煙，打造「無煙香港」頓成空談。

另外，香港郵政的口號是「傳心意 遞商機」，惟該部門不時發生信件離奇失蹤的事件，如去年有市民收不到保險公司27萬港元劃線支票掛號信，追查下懷疑郵差「摸門釘」後未有發出「領取掛號郵件通知卡」，結果歷時兩星期才取回支票。前年則有市民以特快專遞寄送價值逾2萬港元的電子產品予智利的客人，郵包離港後卻失去蹤影，他最終需重新購買貨品及透過私人速遞投寄。郵包擾攘近半年始退還寄件人，香港郵政不但沒有「遞商機」，更連累市民損失金錢及商譽。

至於天文台雖以「科學創新 服務用心」為口號，但其科學預測天氣的結果卻多次失準。當中今年7月熱帶風暴「韋帕」吹襲本港，天文台最初只預測風力最高達到強風，未達烈風程度，然而預測翌日的下午已改發8號風球。事實上，天文台過往曾於風平浪靜時懸掛8號風球，卻在強風暴雨下堅持只掛3號風球，令市民怨聲載道。

另外，尚有多個部門口號亦令人費解，例如屋宇署的「愛護樓宇 如同自己」，難明當中意思；而懲教署的「傳承懲與教 社區建共融」、環境保護署的「為自己和下一代 締造一個健康怡人的環境」，亦非常「行貨」。

多個香港政府部門的口號形同虛設，內地部門亦不遑多讓。其中，內地氣象局口號「以人為本，無微不至、無所不在」，並沒有明確帶出氣象局預測天氣等工作，與部門的職能顯得格格不入。至於內地的煙草控制資源中心的口號為「攜手滅煙，擁抱晴天」，同樣是假大空，事實上內地的吸煙人口逾3億人，部門明顯未能夠做到其訂立的口號。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，部門的口號應該實事求是，訂立明確且能做到的目標，而非含糊不清，或根本無法做到的事，「講到尾個口號都係其次，最緊要係個部門做實事服務市民，如果訂嚟根本無任何用處，倒不如取消咗佢好過。」

立法會議員郭家麒亦批評，部分部門的口號內容過於籠統、毫無針對性，市民根本難以判別口號屬於哪個部門。

警方發言人指，警隊多年來一直秉承「服務為本、精益求精」的精神服務市民，致力加強與社會各界的溝通和合作；海關發言人表示，口號表達部門承傳使命和應對未來的信念，寓意精神傳承於百年誌慶；消防處則指，口號闡述部門的理想、使命、信念及主要職責。

入境處發言人表示，該處口號目的是顯示對市民貼心關懷和人性服務的宗旨，以及該處不斷透過創新科技力求服務更精益求精。

控煙酒辦發言人指，該部門於2005年展開「我愛無煙香港」宣傳活動，又稱近年吸煙人口比率下降，反映政府控煙工作和整體社會持續控煙努力的成效。

天文台回覆指，其口號蘊藏天文台的核心價值，每項工作範疇均與口號息息相關。香港郵政則指，口號概括部門的文化及服務要點，即為市民提供可靠服務，以及為社會各界提供業務協作方案。