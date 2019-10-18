東方日報A1：全球排名恐跌出三甲　星滬料爬頭

香港社會動盪久久未能平息，亂象醜出國際，勢影響香港的國際金融中心地位。香港證監會前任主席梁定邦表示，若示威衝突事件持續惡化，預期明年三月公布的最新全球金融中心排名，香港有可能跌出三甲，由全球第三位連降兩級跌落第五位，被新加坡及上海「爬頭」；他直言營商環境和政治是否穩定，會影響香港評分，「現時香港政府的管治能力備受質疑」。

梁定邦接受本報專訪時表示，現時海外投資者對香港的未來及市場功能存在很大疑問，這是最大的隱憂。「我收到大量外國人查詢，是否應繼續來港投資？由六月至今，香港發生很多示威暴力事件，外國傳媒大篇幅報道，香港的國際金融中心評級必定受影響。」

他又提及由英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院共同編製的「全球金融中心指數」（GFCI），該指數被譽為全球最權威的金融中心排名指標，最新報告預期於明年三月發表。「調查會訪問大量人士意見，假如現時進行訪問，香港排名一定不好，難保全球三甲位置。」

梁氏預期，新加坡排名會超越香港，排名全球第三位，而第四位則是上海，香港將跌至第五位。換言之，新加坡有機會取代香港在亞太區的金融中心地位。現時GFCI全球十大金融中心排名，依次為紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、北京、杜拜、深圳及悉尼。

他解釋，預期香港評分低是基於三項主要因素。首先是營商環境，GFCI報告很注重金融中心的政治穩定，「現時香港政府的管治能力備受質疑。」第二是人力資源。「據我了解，現時好多大型金融機構如銀行、投資銀行、基金及保險公司，已將資深及有經驗的人才遷往新加坡。人才對一個國際金融中心的運作及培養下一代很重要，得不到上一代人的經驗，長遠影響會很大，香港金融中心地位只會愈來愈弱。」

至於第三個主要因素，則是國際聲譽，上述三項因素在調查中佔很重要的比例，因此如果亂局持續，香港一定會失去很多分數，「再不扭轉，香港只會沉下去！」

問及最差情況，梁直言：「如果衝突常態化，香港的國際金融中心地位將會被動搖，海外投資者利用香港市場時，不需要駐在香港，往往可以只透過互聯網進行，屆時金融機構遷往新加坡或深圳即可，香港金融界就業機會將減少，香港即使有很多機遇亦捉不到，會去了新加坡！」

不過，梁補充指，香港的國際金融中心地位始終依靠及服務中國內地的發展，排名不會跌至第六位，即差過東京。「香港紿終有其獨特地位，即使上海都未必有。」再者，社會事件暫時對香港金融市場影響有限，「股市成交變化不大，指數上上落落。雖然確有資金外流至新加坡，但金額不大。」