殘疾人士參與運動不怕艱辛　為下月10公里賽備戰

殘疾人士或因身體缺陷而放棄參與運動，患小兒麻痹症的朱潤明自幼不良於行，上體育課時不能如其他男孩進行各類運動，心情難免低落，幸好同學鼓勵和體諒，預留龍門位置讓他一嘗落場參與踢足球的樂趣。2012年起他加入香港傷殘青年協會輪椅隊，投入輪椅運動訓練，提升自信。他希望別人明白障礙不會影響人生，行動不便亦不會影響享受運動的樂趣。

回顧從前，朱潤明指自己起初拒抗坐輪椅，只利用輔助工具步行，其後看到輪椅隊員在球場內奔馳，也可享受速度感後，便毅然加入輪椅隊。去年他成功完成42公里的全馬拉松賽事，亦成為隊中初班導師，向隊員分享自身經歷。

殘疾人士學習運動項目要付出更多努力，朱坦言，他只能運用雙手，故要花上8年時間才學會蛙泳與自由泳，過程重重困難但令他更加堅毅，性格變得開朗和有自信，學懂融入群體生活。

同樣，先天患有大腦麻痹的中五學生郭紀旻，因性格內向而鮮有參與團體活動，怕被人取笑，但得到老師和同學鼓勵，半年前參加傷青輪椅「跑步」隊，慢慢融入社交生活。她表示，一向習慣使用電動輪椅，不懂用手推輪椅，因此，學習手推輪椅初期，一度體能不足而想過放棄，經過一次又一次的訓練已建立自信。

朱潤明和郭紀旻下月將參加在香港迪士尼度假區舉辦的10公里賽事，享受傷健共融樂。賽事於下月2日及3日舉行，當中包括「怪獸公司3公里跑」，迪士尼會將部分收益捐予香港傷殘青年協會，支持該會的「傷殘動力學堂」，過去5年，學堂已累計服務逾55000人次，每年提供服務逾11000人次。