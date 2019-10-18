修例風波：港鐵各綫續晚上10點收車　未回應何時恢復正常收車時間

港鐵凌晨表示，經審視復修工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，今天(18日)港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。但港鐵依然未有回應何時停止在晚上10時結束服務的措施。

一如過去數天，港鐵在清晨約5時通知傳媒，表示由於被嚴重破壞的設施需繼續復修，雖然所有旗下車站今天投入服務，所有鐵路綫列車服務也維持正常，但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

輕鐵方面，各路綫將維持行駛，班次為15至20分鐘一班；705綫會在天水圍區改道行駛，751及751P綫天逸方向在坑口尾村開出後會改經天耀站。友愛及天水圍方向則維持正常路綫行駛。751綫在屯門區則不停友愛站。

機場快綫會提供正常來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務，香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上10時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。