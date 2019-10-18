你要知：傾偈「口臭」難言　4大元兇3招解決

你有否遇過與同事或朋友交談時，發現對方每次張開口便傳出陣陣異味，卻又怕尷尬，不敢將情況告之？原來口臭的成因多多，若不對症下藥分分鐘會令口臭問題愈來愈嚴重。註冊中醫師彭明慧指，一般人認為口臭的出現，與身體出現「熱」有莫大關係，但脾胃寒濕的人也有機會有口臭問題！

口臭的確離不開與身體的「熱」有關，但在內臟的不同部位積熱，解決的方法大有不同，而最常見的情況是脾胃濕熱。這類人飲食不均衡，偏愛吃肥甘口味、煎炸食物，令腸道積熱，自然會出現口臭。而「肺中有熱」，即是有氣管發炎、支氣管敏感的人，「都會容易令到我哋有口臭」。

第二種常見的口臭成因，是肝經和心經都出現熱症。肝和心與人的情緒、精神壓力有關係，例如有很多時候暴躁或遲睡而導致「心火盛」。「咁火就會向上升，令到人體唔夠津液，都會出現口臭。」彭解釋，如果以上情況處理不當，會令人體的「陰陽失衡」，除了會有口臭，一般人同時還會出現眼澀、口苦、口乾、易感到煩躁不安的情況。

第三是如果吃得太多寒涼、生冷的食物，都會出現口臭。不過這一種的氣味不如其他症狀般強烈，隱約帶點酸臭味。彭明慧補充，當進食過量沙律、冷飲等寒涼食物時，會令脾胃處於「寒濕」的狀態，食物難以消化，「體內積水太多，導致腹部脹滿，大便溏泄，繼而出現口臭。」至於長期病患者，例如患有糖尿病的人都會有口臭問題。

最後是都市人生活繁忙，應酬、捱夜工作、作息飲食不定時等壞習慣，都會令口臭問題惡化。彭提醒，中醫講求陰陽平衡，「日頭係陽，夜晚係陰。你係都唔瞓覺嘅話，即係陽火愈嚟愈多，陰液就愈嚟愈少，就會出現熱症。」同時，口臭的成因未必單一，因此，要解決口臭問題，必須檢視自己的生活作息，找出問題的根源。

如果想趕走口臭，彭則建議大家早睡早起、日常飲食應清淡，避免進食易產生濃味的葱蒜、少食羊牛和多做運動。還有一個小貼士，就是進食早餐，「因為瞓覺嘅時候，你嘅口腔減少咗郁動，所分泌嘅唾液會減少。食早餐時可以增加口水分泌，對口臭有緩和功效。」

不少人都會以為「涼茶」是去口氣的良藥，這想法其實是大錯特錯！彭明慧解釋，涼茶屬寒涼飲品，如果有熱症出現，的確可以適量地飲用。但涼茶也有程度之分，藥性愈重的涼茶，例如廿四味，愈易令脾胃受寒。「當你覺得病徵紓緩，就要停飲，如果唔係分分鐘會傷害到脾胃，反而會適得其反。」

除了從改變日常生活習慣去口臭，一些食物亦有助化解口氣。如乳酪有助腸胃消化，可避免消化不良所引起的口臭；檸檬有助「辟味」，能夠中和口腔異味，不過胃腸敏感人士則應少吃；綠茶可以清熱殺菌，減少因細菌積聚口腔而引起的口氣。彭醫師亦為有口臭問題的人士設計了三種茶療，分別有溫中散寒、芳香健胃及疏肝解鬱的功效。

【寒濕人士】：丁香茶

功效：溫中散寒、和胃降逆

材料：丁香2錢、陳皮1錢

做法：焗服

【脾胃濕熱人士】：藿香神麴茶

功效：芳香健胃、解熱僻穢

材料：藿香5錢、神麴3錢、竹茹5錢

做法：將選材洗淨，放入煲內加入750毫升水中浸約30分鐘。再用大火煲滾，轉中小火熬約30分鐘即成

【肝火旺盛人士】：山楂薄荷菊花茶

功效：疏肝解鬱、清肝去積

材料：山楂2錢、薄荷1錢、菊花2錢

做法：焗服