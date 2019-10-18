政Whats噏：黃梓謙探兒童醫院　一個BB公仔三萬蚊

香港兒童醫院籌備10年，終於喺舊年年底啟用，今年3月起都分階段開展住院服務，其他醫院嘅小朋友陸續搬入兒童醫院。兒童事務委員會委員黃梓謙（Gary）日前就同其他委員一齊探訪兒童醫院，佢仲揹埋一個大袋上身，又拎起一個BB，究竟做乜呢？

Gary話去咗醫院入面嘅模擬培訓中心，呢個中心主要訓練醫生同護士服務兒童，佢揹住嗰個就係醫生用嘅大袋，個袋大到遮住咗佢半個身。入面有乜嘢？一打開全部都係醫療用品，Gary話揹上身唔覺好重，但就估唔到可以裝到咁多嘢喎。中心入面仲有非常像真嘅BB公仔畀醫護人員練習，唔講唔知，一個公仔要3萬蚊，Gary都話嚇親。不過，佢都話無論係重量定大細，公仔都同一個初生嬰兒無分別。

兒童醫院仲有好多設施專為小朋友設計，好似平時小朋友好驚做檢查嘅磁力共振機就加咗好多動物圖案上去，等小朋友以為自己只係去咗個夢幻世界玩。Gary覺得兒童醫院嘅出現對基層嘅小朋友嚟講，簡直係五星級酒店，佢話回歸22年政府有好多嘢都做得唔到位，兒童醫院搞咗10年終於有得用，算係咁多衰嘢入面，終於有樣嘢好喇！