Dr.東：月經紊亂失調　早死風險最高增34%

不少女性都有月經失調問題，如果情況持續，美國哈佛大學一項研究認為這是早死徵兆之一。該項最新研究指，女性若經期紊亂，或月經周期過長，會增加早死風險，尤其是死於癌症或心血管疾病。參與研究的學者推測，經期紊亂或意味該女性患有潛在疾病，例如多囊卵巢綜合症，會擾亂胰島素分泌。若在青春期時已有經期紊亂情況，更須警惕。

哈佛大學研究人員在1991年至2013年期間，分析近9.4萬名不同年齡女性的月經周期情況，然後每隔一段時間報告及評估月經周期變化。研究開始前，她們均沒有患癌症、糖尿病或任何心血管疾病，研究人員亦在過程中排除了體重指數、種族、生活習慣或運動習慣等影響因素。經過長達18年的追蹤，納入研究的女性中，有1679人死於癌症或心血管疾病。

結果發現，不尋常的月經周期或月經規律，與早死風險關係密切。在18至22歲的女性當中，若有經期紊亂，即月經時常早到或遲來者，比起月經準時的女性，其整體死亡風險會高34%；14及17歲少女組群中，若有經期紊亂者，早死風險亦較正常女性高21%。

月經周期太長是另一個風險因素，研究發現，若女性的月經周期長達32至39日，早死風險會增加23%；月經周期若長達40日以上，早死風險更增至28%。研究學者指出，由於月經紊亂或失調的情況太常見，不少女性都會掉以輕心，沒有察覺這個症狀或許是某些潛在疾病的徵兆。

研究學者解釋，一般來說月經日數通常是5日，若有一兩日加減尚算正常。月經周期通常是28日，超過32日則屬異常。導致月經異常的原因多與某些婦科病有關，最常見是多囊卵巢綜合症。此症其實是由胰島素阻抗出現紊亂導致，因此患者通常伴有胰島素阻抗水平較高的情況，變相亦增加患上二型糖尿病或心血管疾病風險。

此外，子宮內膜異位症、骨盆腔發炎以及甲狀腺問題都可能是月經失調的原因，因此若女性經常有月經異常情況，尤其青春期開始已經發生，就要加以警惕，除了定期進行身體檢查，亦要保持良好的生活及飲食習慣，減低患有癌症或心血管疾病的風險。

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